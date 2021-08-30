Директор петербургского лицея рассказал, как пройдут учебные линейки 1 сентября

У петербургских школ есть возможности провести праздничные линейки очно и в соответствии с требованиями безопасности, уверен директор лицея №369 Константин Тхостов. Руководитель учебного заведения стал гостем специального брифинга Медиагруппы «Патриот».

По словам Тхостова, каждая образовательная организация в состоянии провести подобное мероприятие в условиях нынешних реалий, ведь требования к ним давно обозначены и хорошо известны.

«Мы разбили Первое сентября на два дня. У нас есть праздник прощания с летом по параллелям, и как это положено, на улице — это традиционно уличный праздник. А 1 сентября первоклассники в сопровождении родителей, собственно говоря, придут в пустую школу, чтобы «первый раз в первый класс» обозначить в своем семейном альбоме», — рассказывает директор лицея №369.

Родительские и детские потоки, по словам Тхостова, будут разводиться, однако получить красочные фотографии на память сможет каждая семья. Администрация школы возьмет на себя обязательство предоставить праздничные снимки из учебных помещений.

«Каждый руководитель в состоянии решить этот вопрос, исходя из своих возможностей и требований Роспотребнадзора и органов управления образования. Не вижу проблем: у кого-то несколько площадок, и это упрощает ситуацию; у кого-то школы с двумя, например, карманами, где можно провести мероприятие для одних параллелей и для других. Было бы желание — все реализуется. Самое главное — помнить о правилах и слове «безопасность», которое касается каждого из нас», — подытожил Константин Тхостов.

Ранее директор петербургского лицея отметил, что каждый учитель решает самостоятельно, соблюдать ли ему масочный режим. Это касается и учащихся — кто-то из детей приходит в маске, а кто-то без нее. Руководитель лицея считает, что запретить ношение маски или обязать к этому будет неправильным решением.