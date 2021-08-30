«Ножи в спину»: звезда сериала «Счастливы вместе» Бочкарева назвала причину своего ухода из МХТ

Москва, 30 августа. Звезда телевидения Наталья Бочкарева прокомментировала скандалы в театральной сфере и вспомнила, почему оставила службу в МХТ.

Наталья Бочкарева прославилась благодаря ситкому «Счастливы вместе», однако продолжила карьеру на сцене театра. Так, артистка несколько лет совмещала гастроли и съемки на телевидении, но затем оставила Московский Художественный театр имени А. П. Чехова. Актриса призналась, что скандалы в этой сфере никогда не прекращались, потому она не удивлена появлению на сцене телеведущей Ольги Бузовой в постановке «Чудесный грузин». Бочкарева также вспомнила в беседе с корреспондентом издания «СтарХит», что именно интриги «внутренней кухни» театра привели к ее увольнению.

«В театре всегда это было. Не бывает театров без интриг. Конечно, я прошла через многое — слава Богу, ножи в спину были лайтовые. Но мой уход из МХТ тоже связан с определенными кознями», — поделилась актриса.

Бочкарева также вспомнила, что уволилась не без помощи руководства. Как оказалось, для этого театру достаточно просто отказаться от дальнейшего сотрудничества с актером. Прежде артисты несли службу «до самой старости». Однако Бочкарева не стала расстраиваться и посвятила себя творчеству. Теперь звезда преподает актерское мастерство юным ученикам и планирует снять фильм с детьми в центре истории.

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