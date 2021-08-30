Вакцинация, маски и смешанный формат: Петербург во всеоружии готов к учебному году

До начала учебного года остались считанные дни. В этом году мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут в российских школах в очном формате, как и сам процесс обучения. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации региональные власти вправе вновь поставить обучение на дистанционные рельсы. Какие изменения в новом учебном году ждут школьников и учителей? Насколько безопасно сейчас обучение в очном формате? Обязаны ли дети и учителя носить маски? На эти и другие вопросы ответил директор лицея №369, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Тхостова, петербургские школы готовы к очному формату работы в новом учебном году. Образовательные учреждения заранее предприняли все меры для обеспечения безопасности детей.

«Все петербургские школы и детские сады очень четко выполнили необходимые меры по подготовке своих образовательных организаций к новому учебному году именно в формате очного пребывания учащихся и воспитанников как в начальной школе, средней, старшей, так и в дошкольных образовательных организациях. Опыт пандемии позволяет без промедления выйти нам на смешанный формат. Санкт-Петербург во всеоружии встречает новый учебный год. Мы прошли проверку боем в прошлом учебном году, и сегодняшний педагогический совет подтвердил, что петербургская школа не только является лидером системы образования, но и с готовностью отвечает на все вызовы современной жизни», — сказал он.

При этом эксперт добавил, что большинство педагогов Петербурга проявили сознательность и успели за летний период пройти вакцинацию от COVID-19. По его наблюдениям, родители тоже теперь подходят к вопросу с большей ответственностью и не отправляют заболевающего ребенка в школу. Для них теперь гарантом того, что ребенок не выпадет из учебного процесса, служат смешанные формы обучения. Появление и усовершенствование таких форм — одно из немногих позитивных следствий пандемии.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Относительно обязательного ношения масок в школе Тхостов высказался неоднозначно. По его словам, с одной стороны, в обществе по-прежнему остаются люди, которым вакцинация противопоказана, и ношение маски — это один из способов снизить риск заболевания. Плюс в Петербурге ношение маски в общественных местах все еще остается обязательным, а школа — это общественное место. С другой — запретить ношение маски или обязать к этому не совсем правильная мера для демократического общества.

«Каждый учитель для себя оценивает эту меру, но не будем забывать, что есть категория людей, которым вакцина противопоказана. При этом люди работают в школах, и здесь безопасность связана с тем, что есть меры, которые нужно соблюдать. В школу дети приходят по-разному (кто-то в маске, кто-то нет), это ответ на вызовы времени со стороны семьи. Запретить ношение маски или обязать к ношению маски не совсем правильно», — пояснил он.

В ходе брифинга было затронуто еще одно нововведение — с нового учебного года в российских школах начнут поднимать государственные флаги. По мнению Тхостова, подъем флага может стать стимулом для школьников проявить себя в лучшем свете. Ведь в советские времена такая почетная миссия доверялась только ребятам, показавшим высокий результат в учебе или спортивных достижениях.

«Это те маленькие истории, которые позволяют детям двигаться вверх по лестнице успеха. Но мы не должны фокусировать внимание на узких возможностях детей. Ребенок может быть спортсменом, волонтером, экологом — пусть подъем флага утром или спуск вечером будет для него приятной историей», — сказал участник брифинга.

Эта традиция, по убеждению Тхостова, может стать хорошим воспоминанием не только для самого ребенка, но и для его семьи.

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Городские власти в преддверии нового учебного года решили поддержать педагогов. Так, в ходе ежегодного заседания городского педагогического совета губернатор города Александр Беглов анонсировал единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей работникам школ и учреждений дополнительного образования. По словам Тхостова, губернатор наглядно показал, как формируется ответ на запрос на наличие мест в школьных и дошкольных образовательных организациях. Также были получены ответы на вопросы о строительстве социальных учреждений в новых районах.

«Это был уникальный педагогический совет, который позволил увидеть вектор развития системы образования в разрезе развития Петербурга. Беглов анонсировал дополнительную единовременную выплату в ближайшее время педагогическим работникам не только школ, но и систем допобразования и спортшкол в размере десяти тысяч рублей. Это еще одна принципиальная позиция города — вопрос приоритета ребенка, семьи, педагогов», — прокомментировал Тхостов.

По мнению спикера, такая мера поддержки — это великолепный подарок людям, которые являются главными участниками образовательного процесса.