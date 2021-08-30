Польские СМИ заявили об утрате США имиджа сверхдержавы из-за союза России и Саудовской Аравии

Варшава, 30 августа. Сотрудничество России и Саудовской Аравии в военной сфере станет серьезным ударом для Соединенных Штатов, считают СМИ из Польши.

Обозреватели польского издания Defence24 в своем материале пишут, что в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» Эр-Рияд и Москва заключили соглашение о развитии взаимодействия в оборонной сфере. Отмечается, что предположительно речь идет о поставках российских вооружений в саудовскую армию.

Журналисты напоминают, что долгое время оружие и технику в Саудовскую Аравию поставляли США, на которые приходилось до 79% военного рынка ближневосточной страны. Однако ситуация начала меняться после того, как Вашингтон приостановил часть поставок вооружений в связи с операциями Эр-Рияда в Йемене.

На этом фоне показательно, что представители Саудовской Аравии обратились к России с целью заключить взаимовыгодный союз в военной сфере. Аналитики отмечают, что это свидетельствует об утрате Соединенными Штатами имиджа сверхдержавы, который вполне уверенно переходит к Москве.

Ранее сообщалось, что выставку «Армия-2021» в Кубинке посетили 1,7 миллиона человек. Посетители форума смогли увидеть 275 единиц новой техники, при этом более 50 образцов были представлены впервые, передает телеканал «360».