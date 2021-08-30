Депздрав Ивановской области проведет проверку после отказа пациенту в госпитализации

, 30 августа. Департамент здравоохранения Ивановской области организовал проверку после длительной диагностики пациента несколькими больницами регионального центра.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что в настоящий момент мужчина находится в Первой клинической городской больнице. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее в социальной сети появилась информация о пациенте, которого скорая помощь в течение восьми часов возила по различным городским больницам и получала отказ в его госпитализации. Все это время он находился на кислородной поддержке. Причиной, по которой медучреждения не хотели брать мужчину госпитализировать, была «неочевидность клинической картины».

Департамент изучит данные системы ГЛОНАСС, чтобы восстановить полную картину случившегося. Все больницы, куда приезжала скорая помощь с пациентом, проверят врачебные комиссии.