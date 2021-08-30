Вика Цыганова показала фанатам, как выглядит без фильтров в 57 лет

Москва, 30 августа. Певица Вика Цыганова поделилась с поклонниками летней фотосессией без макияжа и фотошопа. Фанаты осыпали артистку комплиментами за честные фото.

Звезда российской эстрады Вика Цыганова тщательно следит за внешностью и не стесняется показать стройную фигуру в 57 лет. Недавно артистка решила попрощаться с последними летними днями и поделилась кадрами фотосессии на природе. Исполнительница продемонстрировала не только подтянутые формы, но и лицо без фильтров и макияжа. Честные кадры восхитили фанатов в Instagram.

«Виктория Юрьевна, как же вы гармоничны с природой! Очень красиво»; «Впереди много других лет! Все будет хорошо»; «Вика, красавица! Какая худенькая и молоденькая», — писали фанаты.

Комментаторы оказались щедры на комплименты для Цыгановой. Некоторые отметили, что она восхитительно выглядит и не потеряла красоты в своем возрасте. Стоит отметить, что артистка не стала игнорировать сообщения фанатов и ответила некоторым в комментариях.

Певица София Ротару также регулярно восхищает публику цветущей внешностью. Недавно артистка появилась на фестивале «Новая волна» в образе греческой богини.