28 августа в рамках парижского этапа «Бриллиантовой лиги» олимпийская чемпионка Мария Ласицкене показала второй результат в прыжках в высоту. Российская прыгунья покорила 1,98 метра. Такую же высоту преодолела и представительница Австралии Никола Макдермотт, однако именно последняя стала победительницей соревнований за счет меньшего количества использованных попыток.

Отметим, что Ласицкене в Париже снова удалось обойти своих соперниц из Украины Ирину Геращенко и Ярославу Могучих, с которыми она еще недавно боролась на Играх-2020 в Токио. Обращает на себя внимание результат Ярославы Могучих, которая на Олимпиаде в Японии взяла бронзу, а теперь стала лишь пятой.

Напомним, что Мария Ласицкене и Ярослава Могучих сделали совместное фото на Олимпиаде, после чего украинская спортсменка подверглась критике в своей стране. Кроме того, прыгунью вызывали высшие украинские чины и проводили с ней политбеседу, заставив написать открытое письмо, в котором девушка раскаялась за фотографию с российской спортсменкой. Подобные психологические потрясения бесследно не проходят.

Global Look Press / Ли Мин / Синьхуа

Журналист Юлия Витязева в интервью Федеральному агентству новостей рассказала, что на результат Могучих могло повлиять то давление, которое на нее было оказано украинскими властями.

«Начнем с того, что Могучих — молодая девочка, а Олимпиада только закончилась. Вполне вероятно, что она могла просто не восстановиться. Ведь вместо того, чтобы приехать домой и отдохнуть и набраться сил перед следующими соревнованиями, которые случились достаточно скоро, она потратила большое количество времени, физических и моральных сил на то, чтобы начать оправдываться. Сначала она пошла на беседы в СБУ, потом прочитала все эти гадости, которые ей написали в социальных сетях. Потом ее заставили написать объяснительную. Могучих очень молодая девушка, поэтому все это для нее оказалось очень серьезным стрессом, который, наверняка, лишил Украину медалей. Увы, у них так всегда происходит. Сами себе сделали гадость», — сказала собеседница ФАН.

Юлия Витязева считает, что если киевские власти не перестанут давить на спортсменов, то они просто откажутся выступать за сборную своей страны и уедут из Украины в поисках лучшей жизни.

«Другим спортсменам данная ситуация — наука. Потому что помимо стресса, завязанного со спортивными соревнованиями, они еще дополнительно находятся в стрессе из-за того, что представители их родной страны вместо поддержки следят за тем, кто что сказал, кто с кем обнялся и сфотографировался. Поэтому я не удивлюсь, если со временем украинские спортсмены придут к тому, что просто перестанут выступать за сборную своей страны. Ты там рвешь жилы, зарабатываешь медали, поднимаешь престиж страны, а вместо «спасибо» получаешь вот такое. Это неблагодарность, которая граничит со сказочным свинством. А потом киевские власти будут жаловаться, что у них спортсмены убегают из страны. Да, девочку действительно лишили медалей исключительно потому, что у кого-то что-то взыграло», — резюмировала Юлия Витязева.

Российская команда опередила сборную Соединенных Штатов в медальном зачете 16-х летних Паралимпийских игр.