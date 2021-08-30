В медиацентре «Патриот» обсудили необходимость ношения масок для учителей

Санкт-Петербург, 30 августа. Необходимость ношения масок для учителей стала темой для обсуждения на брифинге, организованном в медиацентре «Патриот».

Гостем мероприятия выступил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов. В ходе обсуждения он отметил, что каждый учитель решает для себя, нужно ли соблюдать масочный режим. Эксперт напомнил, что в учебных заведениях могут работать люди, которым противопоказана вакцинация. Поэтому в первую очередь необходимо соблюдать определенные меры безопасности.

«Я мало того в свое время переболел, я вакцинировался. И возможности российской науки таковы, что мы имеем счастливую возможность выбрать не из одной, не из двух, а из целых пяти возможных вакцин, и подобрать ее для себя соответствующим образом. Я в местах общего пользования, массового скопления людей безусловно буду находиться в маске, потому что не будем забывать о в принципе новых правилах безопасного пребывания в общественных местах», — заявил Тхостов.

Кроме того, специалист рассказал, что нередко в школе может происходить такая ситуация, когда кто-то из детей приходит в маске, а кто-то — нет. Тхостов считает это ответом «на вызовы времени со стороны семьи». В связи с этим запретить ношение маски или обязать к этому будет не совсем правильно, уверен он.

Тхостов в рамках брифинга также оценил готовность школ к приему учеников в условиях пандемии. По его словам, Петербург в этом плане полностью готов к реализации безопасного обучения учащихся в очном формате.