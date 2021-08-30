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В США назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2»
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Политика
В США назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 30 августа. Белый дом может решиться на изменение позиции по трубопроводу «Северный поток — 2», если об этом попросит президент Украины Владимир Зеленский, уверены в США.

В Соединенных Штатах назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на американских аналитиков. Эксперты прокомментировали предстоящую встречу президента Украины с коллегой из США Джо Байденом. Переговоры пройдут в Вашингтоне.

«Время остановить проект, который сейчас находится на пороге завершения, истекает: сейчас или никогда. Рискуя испортить приятную встречу, господин Зеленский должен недвусмысленно сказать Байдену, что "Северный поток — 2" должен быть остановлен», — подчеркнули аналитики.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал способ нейтрализации рисков для работы «Северного потока — 2», передает Национальная служба новостей. По словам эксперта, Москва может продавать голубое топливо новому собственнику и, таким образом, обходить ограничения по наполняемости трубы.

Публицист Юрий Голубь также отмечал, Европа нуждается в «Северном потоке — 2» и его 100% наполняемости. Немецкий бизнес уже показал готовность отстаивать свои экономические интересы, заявлял он.

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сша зеленский байден Северный поток — 2
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