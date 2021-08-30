Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 19:43
19:38
Происшествия
Суд в Петербурге наложил арест на имущество экс-руководителей «Метростроя»
19:36
Весь мир
Главы МИД Сирии и Ирана обсудили события в Афганистане и санкции Запада
19:36
Спорт
Чемпионат мира по хоккею с мячом в России перенесен из-за COVID-19
19:33
Общество
Тхостов назвал решение Беглова о единоразовой выплате учителям «великолепным подарком»
19:32
Происшествия
Эксперты из ЮНИСЕФ заявили о шестерых погибших детях при авиаударе США в Кабуле
19:30
Общество
Победитель Евровидения-2021 Maneskin прилетела в Москву
19:27
Шоу-бизнес
Звезда «Герды» Красовская сравнила российскую столицу с цунами
19:26
Весь мир
В Дамаске прошла конференция с участием сирийской оппозиции
19:25
Происшествия
Предполагаемый убийца школьницы в Башкирии участвовал в ее поисках
19:23
Происшествия
Источник ФАН: У умершего во время матча в Калининграде футболиста остановилось сердце
Все новости

Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
instagram.com  /  @annasedokova

Москва, 30 августа. Знаменитая певица Анна Седокова показала приготовление вредного завтрака, который с удовольствием уплетают члены ее семьи. Поклонники были озадачены любимым блюдом звезды.

Артистка развеяла миф, что неправильная пища «убивает» фигуру. Она призналась, что любит вкусно поесть и может позволить себе съесть какую-то вредность. Но при этом она работает над своей фигурой и постоянно ходит в спортзал.

Седокова разместила на странице в Instagram небольшое видео, на котором показала процесс готовки. Звезда жарит на сковородке картошку с луком и сосисками, а затем заливает блюдо взбитыми яйцами. В видео также попали кадры, как сын исполнительницы Гектор и ее супруг Янис Тимма с наслаждением едят стряпню 38-летней певицы.

Звезда сцены регулярно радует поклонников свежими фото и видео, во всех подробностях демонстрируя свою семейную жизнь. Впрочем, страница артистки в Instagram пестрит не только кадрами личной жизни, но и рабочими моментами. В прошлом месяце поп-исполнительница разместила видео, которое шокировало преданных фанатов артистки. Подписчики удивились, увидев изменившуюся внешность Седоковой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
соцсети седокова завтрак
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru