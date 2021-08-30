Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой

Москва, 30 августа. Знаменитая певица Анна Седокова показала приготовление вредного завтрака, который с удовольствием уплетают члены ее семьи. Поклонники были озадачены любимым блюдом звезды.

Артистка развеяла миф, что неправильная пища «убивает» фигуру. Она призналась, что любит вкусно поесть и может позволить себе съесть какую-то вредность. Но при этом она работает над своей фигурой и постоянно ходит в спортзал.

Седокова разместила на странице в Instagram небольшое видео, на котором показала процесс готовки. Звезда жарит на сковородке картошку с луком и сосисками, а затем заливает блюдо взбитыми яйцами. В видео также попали кадры, как сын исполнительницы Гектор и ее супруг Янис Тимма с наслаждением едят стряпню 38-летней певицы.

Звезда сцены регулярно радует поклонников свежими фото и видео, во всех подробностях демонстрируя свою семейную жизнь. Впрочем, страница артистки в Instagram пестрит не только кадрами личной жизни, но и рабочими моментами. В прошлом месяце поп-исполнительница разместила видео, которое шокировало преданных фанатов артистки. Подписчики удивились, увидев изменившуюся внешность Седоковой.