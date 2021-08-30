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Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»
Общество
Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

Лос-Анджелес, 30 августа. Поклонники кинематографической вселенной Marvel надеются на скорый выход первого трейлера супергеройского сериала о Клинте Бартоне, известном как Соколиный глаз.

Фанаты увидели намеки на скорый выход видео благодаря публикации одной из исполнительниц главных ролей в предстоящем проекте. Актриса Хейли Стайнфелд выложила в Stories Instagram фиолетовый слайд, и не стала добавлять никаких подписей.

Особенность публикации в его оформлении — по словам взбудораженных поклонников, именно этот цвет присутствует на костюмах главных героев. Кроме того, мысль фанатов укрепил Twitter-аккаунт сериала. Долгое время он был неактивен, однако последнее время фанаты стали замечать подозрительно частое появление его онлайн.

По мнению поклонников, трейлер или тизер могут появиться уже на этой неделе. Релиз самого проекта состоится 24 ноября на видеоплатформе Disney+.

Ранее сообщалось, что супергеройский сериал расскажет о Клинте Бартоне (Джереми Реннер) и его безумной поклоннице Кейти Бишоп (Хейли Стайнфелд), которая набивается ему в ученицы.

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disney сериал marvel соколиный глаз
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