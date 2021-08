Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»

Лос-Анджелес, 30 августа. Поклонники кинематографической вселенной Marvel надеются на скорый выход первого трейлера супергеройского сериала о Клинте Бартоне, известном как Соколиный глаз.

Фанаты увидели намеки на скорый выход видео благодаря публикации одной из исполнительниц главных ролей в предстоящем проекте. Актриса Хейли Стайнфелд выложила в Stories Instagram фиолетовый слайд, и не стала добавлять никаких подписей.

Особенность публикации в его оформлении — по словам взбудораженных поклонников, именно этот цвет присутствует на костюмах главных героев. Кроме того, мысль фанатов укрепил Twitter-аккаунт сериала. Долгое время он был неактивен, однако последнее время фанаты стали замечать подозрительно частое появление его онлайн.

THEY REACTIVATED THE HAWKEYE ACCOUNT + HAILEE POSTED THIS??? THE TRAILER IS COMINGG pic.twitter.com/ze6fRnQdCX