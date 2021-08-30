Мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика в Новороссийске

Новороссийск, 30 августа. Взрыв прогремел в многоквартирном доме в центре Новороссийска, в результате чего выбило окна на первом этаже, сообщает ряд местных изданий.

По уточненным данным, все произошло в многоэтажке, расположенной через дорогу от торгового центра «Красная площадь».

«Приехали сотрудники МЧС и Новороссийскгоргаза, все проверили. В квартире проводился ремонт. Со слов жильцов квартиры, они травили насекомых, и произошел взрыв ацетона и дихлофоса. Но, судя по силе взрыва, есть сомнения», — рассказала старшая по дому, где произошло ЧП.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в городских экстренных службах, в руках у жильца взорвался аэрозольный баллончик. Пожара зафиксировано не было. У мужчины диагностированы множественные ожоги и сильная контузия. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что огонь охватил московскую квартиру после взрыва газа.