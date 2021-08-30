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Президент Эквадора провел переговоры с Си Цзиньпином
Весь мир
Президент Эквадора провел переговоры с Си Цзиньпином
Global Look Press  /  Juan Diego Montenegro / Keystone Press Agency

Кито, 30 августа. Президент Эквадора Гильермо Лассо 30 августа провел телефонные переговоры с председателем ЦК Компартии Китая Си Цзиньпином.

«Имел честь пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином. Это был плодотворный и конструктивный призыв. Мы продолжим сотрудничество в области вакцинации, укрепим наши деловые отношения и укрепим двустороннюю координацию», — написал президент Эквадора в официальном Twitter.

По информации СМИ, стороны высоко оценили плодотворные результаты двустороннего сотрудничества в области инфраструктуры, энергетики и добычи минеральных ресурсов, финансов и других областей. Китайский лидер отметил, что Эквадор является важным партнером Китая в совместном строительстве «Пояса и пути».

Китайская сторона выразила готовность увеличить импорт товаров из Эквадора, работать над упрощением процедур в торговле и инвестициях, а также стимулировать рост в таких областях, как здравоохранение, цифровизация и зеленая энергетика.

Отметив всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Эквадором, Си Цзиньпин сказал, что страны должны продолжать поддерживать друг друга, чтобы укрепить традиционную дружбу и сделать китайско-эквадорские отношения ориентиром для сотрудничества между развивающимися странами.

Глава правительства КНР заявил, что Китай будет продолжать оказывать Эквадору поддержку в борьбе с пандемией.

Со своей стороны, Лассо поблагодарил Китай за предоставление вакцин, добавив, что Китай оказал Эквадору решающую поддержку в его борьбе с эпидемией. Он подчеркнул, что Эквадор выступает против любых попыток политизировать пандемию COVID-19 и надеется на углубление сотрудничества с Китаем в области вакцинации.

«Эквадор рассматривает Китай как своего самого важного всеобъемлющего стратегического партнера и приветствует увеличение числа китайских предприятий для инвестирования в Эквадор», — заявил Лассо.

Сотрудничество КНР и Эквадора имеет многолетнюю историю. Китайский капитал широко присутствует в экономике Латиноамериканской страны, особенно это заметно в сфере добычи полезных ископаемых. Между странами действует соглашение о свободной торговле.

Угрожают ли китайские рыболовы морскому заповеднику у берегов Эквадора
Федеральное агентство новостей  / 

Тем не менее, китайско-эквадорские отношения нельзя назвать безоблачными: в 2020 году между сторонами возникла напряженность из-за того, что китайский рыболовный флот начал массовый вылов рыбы на границе экономической зоны Галапагосских островов, которые входят в состав Эквадора, что вызвало озабоченность у правительства страны.

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