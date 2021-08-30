Жанна Эппле считает безденежье самым эффективным «воспитателем» для детей

Москва, 30 августа. Актриса Жанна Эппле вспомнила о тяжелом периоде в жизни после расставания с мужем. Звезда призналась, что именно отсутствие денег повлияло на формирование ценностей в ее семье.

Звезда российского телевидения Жанна Эппле стала гостьей в новом эпизоде ток-шоу «Звезды сошлись». Одной из тем выпуска стал вопрос воспитания детей. Актриса вспомнила, как оказалась практически на улице после развода с мужем. В тот период Эппле в одиночку заботилась о детях и занималась их воспитанием — тогда артистка поняла, что безденежье» оказалось эффективно для развития домочадцев.

«Мы с детьми остались буквально на улице. Это было самое лучшее воспитание. Все держатся друг за друга, уважают, старший сын воспитывает младшего. Живут на деньги, которые есть в доме. Уважают меня, потому что я — единственный источник жизни и заработка», — отметила актриса.

Эппле добавила, что сложные жизненные условия благотворно повлияли на ее семью. Так, дети регулярно дарят маме цветы и относятся к ней с благодарностью. Кроме того, они даже смогли привить свои ценности внукам звезды, которые иногда радуют бабушку очередным букетом.

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