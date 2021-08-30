Евгений Миронов прервал спектакль «Горбачев» из-за некультурного поведения красноярцев

Красноярск, 30 августа. Известный российский актер Евгений Миронов вышел из себя во время спектакля «Горбачев», выступая на сцене Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина.

Артист вышел из себя прямо во время монолога и обратился к зрителям, собравшимся в зале. Миронов отреагировал на бескультурное поведение зрителей, попросив выключить звук на мобильных телефонах. Об инциденте на сцене театра рассказали зрители.

По словам красноярцев, Евгений Миронов выглядел весьма решительно в своем гневе. Некоторые перепугались, что артисты покинут сцену, не доиграв до конца даже акт.

«Прервал, попросил всех достать свои телефоны и проверить, выключен ли звук. Вышел из роли. Вошел в роль. Продолжил спектакль. Но телефоны снова звонили, присылали СМС и сообщения из мессенджеров... Я очень боялась, что они просто уйдут со сцены", — сообщила зрительница спектакля в Facebook.

Организаторы фестиваля «Театральный синдром», в рамках которого состоялся показ «Горбачева», подтвердили эту информацию. Согласно данным, Миронов действительно вышел из себя после нескольких сигналов телефона, однако затем смог вернуться к роли.

Ранее стало известно о спектакле-открытие международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который проходит в Приморье с 24 сентября по 9 октября.