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Митя Фомин не сдержал слез после смерти любимого питомца
Шоу-бизнес
Митя Фомин не сдержал слез после смерти любимого питомца
instagram.com  /  @mf_agent

Москва, 30 августа. Музыкант Митя Фомин сообщил фанатам об утрате. Артист поделился эмоциями после ухода из жизни питомца и заявил, что планирует самостоятельно добиться правды о причинах его смерти.

Экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин регулярно делился с поклонниками свежими фото любимого питомца, пса по прозвищу Снежа. Артист устраивал яркие фотосессии с верным другом и снимал забавные видео. Однако недавно музыкант неожиданно сообщил, что Снежа ушел из жизни после болезни. Певец обратился к фанатам в ролике, где не стал скрывать слез.

«Меня лишили чуда. Меня лишили части себя и тех почти 10 лет, в которые я был безоглядно счастлив, хотя в последнее время всё чаще об этом забывал… Я безутешен. Это была безусловная настоящая любовь. И я буду помнить о ней всю свою жизнь! Снежи больше нет», — поделился Фомин.

Артист отметил, что его смущают обстоятельства смерти Снежи. По его мнению, вероятнее всего, собака была отравлена. Поэтому певец готовится разобраться в возможных причинах трагедии и планирует проверить не только клинику, но и весь поселок, где он проживал вместе с псом.

Звезда хита «На теплоходе музыка играет» Ольга Зарубина также столкнулась с потерей питомца незадолго до своего 63-летия. Артистка призналась, что смерть пса стала самым тяжелым днем в ее жизни.

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