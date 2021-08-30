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Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
Шоу-бизнес
Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 30 августа. Знаменитая актриса Катерина Шпица порадовала поклонников новым фото. На этот раз звезда показала редкий снимок своего отца-шахтера.

На архивной черно-белой фотографии отец кинодивы стоит в форме и каске. Снимок, видимо, был сделан в шахте во время его работы. Катерина Шпица решила поздравить родителя с профессиональным праздником, разместив его старое фото.

«Я любила, как маленькая мартышка, доставать частички угля из пор папиной кожи. Когда странные взрослые меня спрашивали, кого я люблю больше, маму или папу, я отвечала: "Папу, потому что он пахнет мужчиной"», — написала Шпица на своей странице в Instagram.

Поклонники были восхищены фотографией отца знаменитости. Они отметили, что артистка вся в папу, и поздравили ее родственника с профессиональным праздником.

«Вы — папина копия. Здорово, когда дочери с такой теплотой говорят об отцах!»;

«Поздравления папе! Труд шахтера — это гигантский труд. Катя, сначала подумала, что вы в образе «Катя с усами». До того похожи»;

«Катя, ты на папу очень похожа! И я так тебя понимаю. Я тоже папу больше любила, он для меня был целой Вселенной», — написали интернет-пользователи.

Артистка часто радует подписчиков новыми фотографиями. Она делится снимками из прошлого, показывая, как выглядела в юности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
фото соцсети шпица
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