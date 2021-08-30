Газовые котировки в Европе впервые в истории поднялись выше 600 долларов

Лондон, 30 августа. Стоимость газа на европейских рынках перешагнула отметку в 600 долларов за тысячу кубометров впервые в истории.

Так, по состоянию на 17:38 по московскому времени цена октябрьского фьючерса голубого топлива на хабе TTF в Нидерландахвыросла до 600,6 доллара за тысячу кубометров. На данный момент это — максимум торговой сессии понедельника, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

На прошлой неделе стоимость ресурса достигала пиковых значений на уровне 580 долларов за тысячу кубических метров. Но после значение снизилось почти на 100 долларов.

В ходе торгов в понедельник цены на голубое топливо преодолели отметку в 590 долларов за тысячу кубометров.