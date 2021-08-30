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В Пентагоне назвали «реальной» угрозу новых атак в Афганистане

  /   Обновлено: 30 августа 2021 18:11
Армия
В Пентагоне назвали «реальной» угрозу новых атак в Афганистане
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 30 августа. Военные США должны готовиться к новым провокациям вблизи аэропорта Кабула, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Министерство обороны США сочло «реальной» угрозу новых провокаций перед завершением эвакуации ВС США из Афганистана. Бойцы должны быть готовы к новым потенциальным опасностям в Кабуле, обратил внимание Кирби.

Накануне американский беспилотник выпустил ракету по жилому дому в столице Афганистана. В результате попадания погибли девять человек, включая несколько детей. Все они были гражданскими лицами и членами одной семьи.

Утром 30 августа территория кабульского аэропорта оказалась под ракетным ударом. Американские системы ПВО смогли частично перехватить цели в воздухе. Ответственность за нападение взяли на себя боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, организация признана террористической и запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан пентагон эвакуация
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