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В Совете по межнацотношениям призвали не менять правила въезда в Россию для мигрантов
Политика
В Совете по межнацотношениям призвали не менять правила въезда в Россию для мигрантов
ТАСС  /  Гердо Владимир

Нельзя ограничивать правила въезда в Россию для трудовых мигрантов, несмотря на участившиеся массовые драки. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, президент Союза армян России Ара Абрамян. Он полностью поддержал пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, назвавшего преждевременным ужесточение правил въезда в России для рабочих из ближнего зарубежья.

«Что с Москвой тогда будет и другими большими городами (в случае ограничения въезда трудовых мигрантов на территорию России. — Прим. ФАН)? Чтобы их сегодня заменить, нужно очень много времени. И это вызовет массу проблем. Но нужно принимать четкие и ясные меры: добавить ответственность. Закон должен четко работать. Когда он не работает, люди чувствуют себя безнаказанными», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что информация о найденных виновниках беспорядков и последовавшем наказании должна активно распространяться в СМИ, а также внутри самих диаспор и в странах проживания мигрантов.

«В Союзе армян России во всех отделениях есть юридические консультации. У нас раньше тоже много таких проблем было. Потом мы стали работать с людьми, объяснять им, что когда вас в драку на разборки зовут – не ходите. Вас выдворят, запретят работать, лишитесь дохода. Многие из них сами этого не понимают», — добавил Абрамян.

Президент Союза армян России также обратил внимание, что его соотечественники не участвовали ни в одной из последних массовых драк, однако несколько лет назад такая проблема была крайне актуальна среди представителей и этой диаспоры.

30 августа стало известно о задержании десяти человек после очередной драки мигрантов около строительной площадки в районе Некрасовка. В отношении десяти человек составлены протоколы об административной ответственности за мелкое хулиганство. Гражданам назначили штраф от 500 до 1000 рублей.

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