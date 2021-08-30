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Принц Уильям рассказал, какое хобби объединяет его детей и покойную принцессу Диану
Общество
Принц Уильям рассказал, какое хобби объединяет его детей и покойную принцессу Диану
Global Look Press  /  Stephen Lock/Keystone Press Agency

Лондон, 30 августа. Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон переняли хобби своей у известной бабушки принцессы Дианы. О чем рассказал внук действующей королевы Елизаветы II.

Будучи совсем юной Диана Спенсер увлекалась балетом и активно посещала занятия. Однако по мере взросления она оставила тренировки в прошлом - всему виной стал слишком высокий рост для профессиональной танцовщицы. Однако полностью свою страсть она оставить не смогла.

Ее поклонники помнят известный танец во время приема в Белом доме в 1985 году. Тогда супруга принца Уильяма в шикарном черном платье станцевала с голливудским актером Джоном Траволтой, сообщает «Вечерняя Москва».

Во время одного из интервью телеканалу BBC сын Леди Ди принц Уильям рассказал о том, что его старший сын Джордж и единственная дочь Шарлотта переняли страсть бабушки.

«Моя мама всегда танцевала, она очень любила танцевать. Теперь танцы нравятся моему сыну Джорджу и дочери Шарлотте. Они просто обожают танцевать», — слова Уильяма приводит издание Express.

Принцесса Диана является одной из самых почитаемых и любимых личностей британцев. Ее трагическая смерть и ужасный развод с принцем Уильямом до сих пор будоражит людей по всему миру.

Ранее в Сети появился тизер-трейлер предстоящего фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы», премьера которого состоится на международном Венецианском кинофестивале. Роль Леди Ди сыграла популярная актриса Кристен Стюарт.

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Принц Уильям дети Кейт Миддлтон принцесса диана
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