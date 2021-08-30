Организаторы отменили байк-шоу «Ночных волков» в Донбассе

Донбасс, 30 августа. Зрители не смогут посетить байк-фестиваль «Ночных волков» в Донбассе 11 сентября. Открытие шоу было отменено из-за ограничений.

Традиционное байк-шоу «Ночных волков» должно было состояться в Донбассе в сентябре. Первой локацией фестиваля должен был стать Севастополь, однако организаторы изменили планы и перенесли площадку.

Затем оптимистичные планы сорвали ограничения против распространения коронавирусной инфекции — поэтому шоу отменили. Об этом сообщила глава отдела аккредитации журналистов и взаимодействия с иностранными СМИ Мининформации ДНР Анджелика Шкрибитько, передает РЕН ТВ.

Шоу должно было пройти на горе Гасфорта. Стоит отметить, что представители «Ночных волков» все еще не объявили об отмене фестиваля. Ранее новость о переносе шоу в Донбасс сообщал президент клуба. Известно, что главе «Ночных волков» Александру Залдастанову предлагали новые сроки проведения мероприятия.

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