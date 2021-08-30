Волочкова запустила нестандартный флешмоб после конфликта с соседями

Москва, 30 августа. Балерина Анастасия Волочкова призвала фанатов присоединиться к «туалетному» флешмобу. Таким образом звезда решила ответить на конфликт с соседями.

Звезда российского балета Анастасия Волочкова нашла нестандартный способ продолжить войну с соседями после инцидента на своем дачном участке. Балерина обратилась к поклонникам с предложением делиться постами с хештегом «писаю под елочку». Артистка запустила «туалетный» флешмоб в Instagram.

«Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке, решила запустить флешмоб "писаю под елочку"», — заявила балерина.

Фанаты не оценили предложение Волочковой. Некоторые поклонники отметили, что артистке «пора бы протрезветь», другие предложили начать соблюдать санитарные нормы и ходить в туалет, а не под елочку. Поводом для призыва стал скандал с соседями. Как оказалось, они тайно засняли балерину, пока та справляла нужду на своем участке напротив чужих окон. Позднее Волочкова с удивлением отметила, что сделать те кадры было не так-то просто, ведь ее участок находится слишком далеко от чужих глаз.

Помимо флешмоба, балерина готовится отстоять свою честь в суде против соседей. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, есть ли у Волочковой шансы на победу.