Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 18:14
18:10
Политика
В США назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2»
18:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
18:09
Общество
Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»
18:08
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика в Новороссийске
18:07
Шоу-бизнес
Жанна Эппле считает безденежье самым эффективным «воспитателем» для детей
18:06
Общество
Евгений Миронов прервал спектакль «Горбачев» из-за некультурного поведения красноярцев
18:05
Шоу-бизнес
Митя Фомин не сдержал слез после смерти любимого питомца
18:04
Шоу-бизнес
Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
18:04
Спорт
Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами
18:03
Экономика
Газовые котировки в Европе впервые в истории поднялись выше 600 долларов
Все новости

Волочкова запустила нестандартный флешмоб после конфликта с соседями
Шоу-бизнес
Волочкова запустила нестандартный флешмоб после конфликта с соседями
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 30 августа. Балерина Анастасия Волочкова призвала фанатов присоединиться к «туалетному» флешмобу. Таким образом звезда решила ответить на конфликт с соседями.

Звезда российского балета Анастасия Волочкова нашла нестандартный способ продолжить войну с соседями после инцидента на своем дачном участке. Балерина обратилась к поклонникам с предложением делиться постами с хештегом «писаю под елочку». Артистка запустила «туалетный» флешмоб в Instagram.

«Дорогие друзья, в связи с таким ажиотажем по поводу моего писания на собственном участке, решила запустить флешмоб "писаю под елочку"», — заявила балерина.

Фанаты не оценили предложение Волочковой. Некоторые поклонники отметили, что артистке «пора бы протрезветь», другие предложили начать соблюдать санитарные нормы и ходить в туалет, а не под елочку. Поводом для призыва стал скандал с соседями. Как оказалось, они тайно засняли балерину, пока та справляла нужду на своем участке напротив чужих окон. Позднее Волочкова с удивлением отметила, что сделать те кадры было не так-то просто, ведь ее участок находится слишком далеко от чужих глаз.

Помимо флешмоба, балерина готовится отстоять свою честь в суде против соседей. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, есть ли у Волочковой шансы на победу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова запустила нестандартный флешмоб после конфликта с соседями
волочкова флешмоб звезды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru