Всероссийский просветительский марафон «Новое знание» пройдет во Владимире

Владимир, 30 августа. Свыше 150 известнейших отечественных и зарубежных ученых, общественных деятелей, представителей культуры, в том числе и популярной, успешных предпринимателей, публицистов выступят спикерами на 2-м просветительском марафоне «Новое знание», который пройдет с 1 по 3 сентября.

Организатором марафона выступает общество «Знание». В программе запланированы лекции, дискуссии, интервью, видеоэкскурсии, открытые уроки, сообщают «Владимирские ведомости». Лекторами и наставниками станут Сергей Шойгу, Алексей Миллер, Константин Эрнст, Сергей Лавров, Константин Хабенский, Михаил Пиотровский, Александр Овечкин, рэпер Баста, Евгений Касперский, Владимир Машков, Андрей Фурсенко, Карен Шахназаров и другие.

Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров марафона. Основными площадками мероприятия станут студии в шести городах, откуда будут вестись трансляции. Каждая студия представит свой тематический трек: «Знание» (Москва), «Спорт» (Санкт-Петербург), «Цифровой мир и медиа» (Казань), «История и культура» (Нижний Новгород), «Бизнес» (Владивосток) и «Наука и технологии» (Сочи).

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