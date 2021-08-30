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Россияне возмущены поведением Янины Соколовской в прямом эфире
Политика
Россияне возмущены поведением Янины Соколовской в прямом эфире
Pr Scr 1tv.ru  / 

Москва, 30 августа. Украинские политические эксперты — частые гости российских политических шоу.

Их приглашают в студии не только в качестве «пушечного мяса», но и для повышения рейтингов эфира. Пылкий нрав и полное неумение ведения дискуссии гостям из некогда дружественного государства удается превосходно превращать в хаос любую дискуссию. Но вот простым телезрителям это не всегда нравится, пишет «ПолитПазл».

Одной из самых ярких украинских журналисток стала Янина Соколовская. Ее трудно назвать экспертом, так как никаких знаний в какой-либо области у нее нет, но ее вызывающее поведение запоминается российским телезрителям. Мало того, что она постоянно перебивает других участников дискуссии, так она еще и транслирует откровенный бред.

В определенный момент пользователям социальных сетей пришлось призвать авторов передачи убрать Соколовскую из эфира, так как сил терпеть ее выходки больше нет. Но украинка до сих пор периодически выходит в эфир российского телевидения и продолжает играть по своему сценарию. У себя на родине она придерживается совершенно иного образа: ведет себя строго и дисциплинированно, а порой даже говорит умные вещи. А вот россияне ее поведением крайне возмущены. 

«Исключительно пренеприятная особа. Руководство канала глубоко заблуждается, думая, что повышает свой рейтинг, приглашая ее на передачу. На деле же все с точностью до наоборот: большинство просто переключается на другой канал, увидев эту тупо непробиваемую ворону на экране», — написал в группе, посвященной передачам, пользователь под ником ВД.

Другая пользовательница по имени Наталья и вовсе отметила, что каждый раз, когда видит Соколовскую в студии, переключает передачу.

«Зачем ее приглашают? Абсурд», — написала женщина.

«Янине вообще на нашем телевидении делать нечего. Для меня она — базарная, хамоватая и неграмотная журналистка. Я сомневаюсь в ее компетенции. И таких на нашем экране много», — указала другая телезрительница Татьяна Ермилина.

Ранее журналистка озвучила на Первом канале главный страх Киева о Белоруссии.

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