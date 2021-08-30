Мощный взрыв на бейрутском заводе унес жизни четырех человек

Бейрут, 30 августа. Минимум четыре человека погибли при взрыве на заводе водонагревателей в шиитском пригороде Бейрута Бурдж-эль-Баражна, сообщили в полицейском управлении.

Взрыв прогремел внутри помещения на предприятии «Аш-Шами», на месте работают сотрудники экстренных служб и армейский патруль, проводится расследование. Среди жертв оказался владелец завода.

Год назад на территории морского порта Ливанской столицы взорвалось свыше 2 тыс. тонн аммиачной селитры, которая была конфискована с судна Rhosus в 2013 году. Погибли более 200 человек, около 6 тысяч местных жителей получили ранения.