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Мощный взрыв на бейрутском заводе унес жизни четырех человек

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:57
Происшествия
Мощный взрыв на бейрутском заводе унес жизни четырех человек
pixabay.com  /  Virtual_World

Бейрут, 30 августа. Минимум четыре человека погибли при взрыве на заводе водонагревателей в шиитском пригороде Бейрута Бурдж-эль-Баражна, сообщили в полицейском управлении.

Взрыв прогремел внутри помещения на предприятии «Аш-Шами», на месте работают сотрудники экстренных служб и армейский патруль, проводится расследование. Среди жертв оказался владелец завода.

Год назад на территории морского порта Ливанской столицы взорвалось свыше 2 тыс. тонн аммиачной селитры, которая была конфискована с судна Rhosus в 2013 году. Погибли более 200 человек, около 6 тысяч местных жителей получили ранения.

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взрыв завод бейрут
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