Прокуратура начала проверку после выхода пьяных хулиганов на ВВП в аэропорту Сыктывкара

Сыктывкар, 30 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием в сыктывкарском аэропорту.

Инцидент случился 28 августа. Самолет авиакомпании «Ютейр», летевший рейсом Сочи — Сыктывкар, ушел на второй круг из-за нахождения двух мужчин на взлетно-посадочной полосе. Сотрудники авиационной безопасности АО «Комиавиатранс» их задержали.

По предварительным данным, хулиганы находились в нетрезвом состоянии. Они повредили периметровое ограждение для проникновения на территорию воздушной гавани. Несмотря на уход на второй круг, самолет с пассажирами благополучно приземлился, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям всех служб аэропорта, вызовет для объяснений сотрудников авиационной безопасности, примет меры реагирования.