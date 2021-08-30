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Прокуратура начала проверку после выхода пьяных хулиганов на ВВП в аэропорту Сыктывкара

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:53
Происшествия
Прокуратура начала проверку после выхода пьяных хулиганов на ВВП в аэропорту Сыктывкара
avia2.ru

Сыктывкар, 30 августа. Северо-Западная транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов в связи с происшествием в сыктывкарском аэропорту.

Инцидент случился 28 августа. Самолет авиакомпании «Ютейр», летевший рейсом Сочи — Сыктывкар, ушел на второй круг из-за нахождения двух мужчин на взлетно-посадочной полосе. Сотрудники авиационной безопасности АО «Комиавиатранс» их задержали.

По предварительным данным, хулиганы находились в нетрезвом состоянии. Они повредили периметровое ограждение для проникновения на территорию воздушной гавани. Несмотря на уход на второй круг, самолет с пассажирами благополучно приземлился, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура даст оценку действиям всех служб аэропорта, вызовет для объяснений сотрудников авиационной безопасности, примет меры реагирования.

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