Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами

Токио, 30 августа. Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался делать совместное фото с россиянами на награждении Паралимпиады после забега на 100 метров в категории Т35.

Игорь Цветов на церемонии награждения отказался фотографироваться с золотым медалистом Дмитрием Сафроновым и обладателем бронзовой медали Артемом Калашяном. Оба спортсмена — граждане России. Член украинской команды стал серебряным призером Паралимпиады в беге на 100 метров класса Т35.

Российские спортсмены сделали общий кадр после вручения медалей. Украинец в этот момент стоял в стороне и наблюдал за происходящим.

Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих подверглась жесткой критике со стороны сограждан после того, как сама подошла к российской спортсменке Марии Ласицкене, поздравила ее с победой и сфотографировалась с ней.