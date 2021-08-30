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Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами

  /   Обновлено: 30 августа 2021 18:08
Спорт
Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами
Global Look Press  /  Kenichiro Ogane/AFLO

Токио, 30 августа. Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался делать совместное фото с россиянами на награждении Паралимпиады после забега на 100 метров в категории Т35.

Игорь Цветов на церемонии награждения отказался фотографироваться с золотым медалистом Дмитрием Сафроновым и обладателем бронзовой медали Артемом Калашяном. Оба спортсмена — граждане России. Член украинской команды стал серебряным призером Паралимпиады в беге на 100 метров класса Т35.

Российские спортсмены сделали общий кадр после вручения медалей. Украинец в этот момент стоял в стороне и наблюдал за происходящим.

Ранее украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих подверглась жесткой критике со стороны сограждан после того, как сама подошла к российской спортсменке Марии Ласицкене, поздравила ее с победой и сфотографировалась с ней.

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