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Путин поздравил российских легкоатлетов с золотыми медалями на Паралимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 30 августа 2021 18:13
Спорт
Путин поздравил российских легкоатлетов с золотыми медалями на Паралимпиаде в Токио
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 30 августа. Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золото на летних Паралимпийских играх в Токио.

Глава государства поздравил с заслуженным золотом бегуна Антона Прохорова, который стал лучшим в стометровке в классе Т63. Также Владимир Путин отметил Дмитрия Сафронова, преодолевшего 100 метров в классе Т35 и установившего новый мировой рекорд, и Евгения Торсунова, который стал лучшим в прыжках в длину.

«Эти выдающиеся достижения стали возможны благодаря Вашему исключительному трудолюбию, силе воли и мастерству. Вами гордятся товарищи по команде, тренеры и наставники, многочисленные российские болельщики», — сообщается на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин поздравил российского пловца Богдана Мозгового, который показал лучший результат в заплыве 100 метров на спине. Президент пожелал спортсмену удачи в начинаниях и всего наилучшего.

По итогам шестого игрового дня российская команда занимает третье место в общем медальном зачете. В копилке команды 61 медаль, из них 19 — золотые.

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путин золото медаль паралимпиада-2020
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