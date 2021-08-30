Экс-звезда «Дома-2» Саша Черно резко прибавила в весе

Москва, 30 августа. Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Саша Черно поклонникам о быстром наборе веса. Она призналась, что за несколько дней резко поправилась.

Звезда телестройки после родов весила 150 килограммов, что сильно расстраивало ее. После рождения малыша ей было запрещено заниматься спортом из-за тяжелых родов. Несколько месяцев назад вес Черно превысил отметку в 160 килограммов. Тогда экс-участница телешоу решила бороться с лишним весом и похудела на два килограмма. Блогер заверила фанатов, что у нее прекрасная мотивация — это спор.

Неделю назад Черно сообщила о расстройстве пищевого поведения. Звезда призналась, что не собирается худеть, а задумалась о шунтировании желудка. И, видимо, на то есть серьезные причины. Черно призналась, что набрала за неделю 10 килограммов.

«Я хочу просто оставить это здесь», — подписала блогер снимок с весами, на которых был указан вес 168,7 килограмма.

Бывшая участница скандального телепроекта сообщила, что находится в подавленном состоянии. А потом заговорила о затяжной депрессии. При этом она убеждена, что болезнь не способна сломать ее.