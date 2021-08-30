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EurAsian Times: страны Азии невольно помогли США продвинуться в борьбе с Китаем
Армия
EurAsian Times: страны Азии невольно помогли США продвинуться в борьбе с Китаем
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 30 августа. Азиатские государства помогли Соединенным Штатам достичь сразу двух целей в противостоянии с Китаем, пишет индийское издание EurAsian Times.

Авторы публикации отмечают, что в условиях беспрецедентного кризиса американо-китайских отношений США провернули весьма хитрый трюк с «китайской угрозой». Навязывая другим странам свои идеи, они смогли не только обогатиться, но и продвинуться в борьбе с КНР за чужой счет.

Ранее стало известно, что власти Тайваня выделили на приобретение партии американских истребителей F-16 почти 1,5 миллиарда долларов. При этом за последнее десятилетие Тайбэй потратил на закупку у США различного вооружения свыше 23 миллиардов долларов.

Не осталась в стороне от происходящего и Япония, которая решила пополнить авиапарк своих ВВС истребителями пятого поколения F-35. Сделка между Токио и Вашингтоном подразумевает поставку 105 самолетов, что более чем соответствует интересам американцев. Наконец, активно скупают американскую авиацию индийские власти. После самих Соединенных Штатов именно Индия обладает крупнейшим парком противолодочных самолетов P-8I «Нептун».

На этом фоне авторы статьи обратили внимание, что оборонно-промышленный комплекс США не получал подобного финансового стимулирования со времен противостояния с Советским Союзом. Более того, за счет поставок вооружения Вашингтон методично «окружает Китай крупнейшим флотом современных военных самолетов».

Ранее Пекин направил протест Вашингтону из-за прохода кораблей ВМС США у берегов Тайваня. Вместе с тем, как сообщает телеканал «360», китайские дипломаты осудили доклад разведки США о происхождении коронавируса.

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япония сша китай индия тайвань
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