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Росгвардия проверила безопасность на 11 тыс. объектах образовательной инфраструктуры СЗФО

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:55
Происшествия
Росгвардия проверила безопасность на 11 тыс. объектах образовательной инфраструктуры СЗФО
vk.com  /  ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Санкт-Петербург, 30 августа. Офицеры Росгвардии провели экспертную оценку состояния безопасности более 11 тысяч образовательных учреждений на территории 11 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии, объектами проверки стали эффективность и профессионализм организаций частной охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, была дана оценка работе сигнализирующих систем, видеонаблюдения и оповещения.

Также сообщается о проведении более 1000 тренировок по реагированию экипажей вневедомственной охраны Росгвардии к охраняемым образовательным объектам после нажатия тревожной кнопки. Руководителям образовательных учреждений, где выявили нарушения, дали рекомендации по повышению уровня безопасности и защищенности объектов.

Ранее Росгвардия провела учения на объектах транспортной инфраструктуры в Петербурге.

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безопасность росгвардия сзфо
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