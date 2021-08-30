Росгвардия проверила безопасность на 11 тыс. объектах образовательной инфраструктуры СЗФО

Санкт-Петербург, 30 августа. Офицеры Росгвардии провели экспертную оценку состояния безопасности более 11 тысяч образовательных учреждений на территории 11 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росгвардии, объектами проверки стали эффективность и профессионализм организаций частной охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций. Кроме того, была дана оценка работе сигнализирующих систем, видеонаблюдения и оповещения.

Также сообщается о проведении более 1000 тренировок по реагированию экипажей вневедомственной охраны Росгвардии к охраняемым образовательным объектам после нажатия тревожной кнопки. Руководителям образовательных учреждений, где выявили нарушения, дали рекомендации по повышению уровня безопасности и защищенности объектов.

Ранее Росгвардия провела учения на объектах транспортной инфраструктуры в Петербурге.