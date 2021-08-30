Марокканцы раскритиковали решение Алжира поставлять газ Европе в обход королевства

Рабат, 30 августа. Марокканские активисты рассказали о возможных негативных последствиях отказа соседней республики от использования трубопровода Магриб — Европа (ГМЕ), пролегающего через территорию королевства.

На прошлой неделе министр энергетики Алжира Мухаммед Аркаб объявил, что страна прекратит поставки природного газа в Испанию через соседнее государство. По словам чиновника, Мадрид получит топливо по магистрали Medgaz, которая пересекает Средиземное море.

Марокканские активисты уверены, что заявление министра является частью кампании по дестабилизации региона. Власти республики отказом продлевать контракт на транспортировку газа пытаются навредить экономическим интересам Рабата. Однако не меньшие потери понесут сами алжирцы.

Форум Far-Maroc, посвященный вооруженным силам североафриканского королевства, назвал решение «актом суицида». Он уверен, что Алжир поспешил с действиями. Для развития транспортных мощностей линии Medgaz потребуется еще много вложений. На данный момент резервный трубопровод не может обеспечить Пиренейский полуостров достаточным количеством газа.

«Это задушит финансы алжирского государства, которые и так находятся на дне», – считают активисты.

Генеральный директор Национального управления углеводородов и полезных ископаемых Марокко Амина Банхадра ранее заявляла, что Рабат не намерен препятствовать поставкам газа из соседней республики в Европу. Несмотря на дипломатическую напряженность, королевство намерено продолжать взаимовыгодное сотрудничество.