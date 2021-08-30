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Обнаруженное на дне Финского залива судно было построено в 1636 году
Наука
Обнаруженное на дне Финского залива судно было построено в 1636 году
pixabay.com

Москва, 30 августа. Археологи смогли распознать флейт, который был найден в Финском заливе прошлым летом. Судно относится к XVII веку.

Ученые из Финляндии обнаружили находку на глубине 85 метров. Исследователей поразило, в каком хорошем состоянии судно сохранилось. Однако идентифицировать флейт удалось не сразу. Прошлым летом у дайверов не получилось отыскать транцевую пластину, на которой обычно указаны все данные о судне.

В этом году исследователи снова спустились к кораблю на дно залива. В этот раз ученые смогли узнать год постройки судна – 1636, а под ним заметить изображение лебедя. С помощью фотографий специалисты сделали 3D-модель флейта, воспроизвели его размеры и другую подробную информацию, сообщает Planet Today. Причину крушения установить пока не удалось, но они не останавливаются на достигнутом.

Российские ученые тем временем обнаружили предметы быта древних людей. Артефакты были найдены специалистами Югорской археологической экспедиции.

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археологи корабль финский залив
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