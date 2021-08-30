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Бородина объяснила, почему не готова к замужеству после развода с Омаровым

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:34
Шоу-бизнес
Бородина объяснила, почему не готова к замужеству после развода с Омаровым
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 30 августа. Телеведущая Ксения Бородина лишь недавно пережила развод с бизнесменом Курбаном Омаровым. Звезда объяснила, почему не торопится найти нового избранника.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина активно окунулась в светскую жизнь после расставания с бывшим мужем Курбаном Омаровым. Теледива посещает вечеринки, радует фанатов новыми фотосессиями и старается уделять время детям.

Однако поклонников волнует, готова ли Бородина к новым отношениям. Недавно телеведущая объяснила, как относится к идее снова выйти замуж. Звезда рассказала, почему больше не торопится идти под венец.

«Сейчас точно нет. Я никогда мужа не искала и не буду. Случится любовь, отношения, потом будет понятно, куда это все приведет. Мне не 25 лет, чтобы мечтать выйти замуж», — указала телеведущая.

Недавно Бородина появилась на вечеринке блогера Елены Блиновской, которая отпраздновала 40-летие. Звезда «Дома-2» встретилась с экс-коллегой Ксенией Собчак, но отказалась рассказать ей о своем разводе в интервью.

Хоккеист Иван Телегин недавно окончательно оправился после развода с певицей Пелагеей. Спортсмен отвел под венец дочь миллионера Марию Гончар. Пара устроила скромное бракосочетание в московском ЗАГСе.

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отношения бородина омаров
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