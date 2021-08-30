Перу объявило, что готово принять беженцев из Афганистана

Лима, 30 августа. Правительство Перу объявило о готовности принять семьи афганских беженцев, находящихся в уязвимом положении. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Как заявлено в официальном документе, Перу присоединяется к призыву генерального секретаря ООН об оказании неотложной гуманитарной помощи жителям Афганистана.

???? Cancillería de la República: Perú sigue con preocupación los hechos ocurridos en Afganistánhttps://t.co/4aIvp9ptau — Diario Expreso (@ExpresoPeru) August 29, 2021

«Мы выражаем готовность работать со специальными агентствами ООН и международным сообществом с целью принять афганские семьи, которые находятся в уязвимом положении», — говорится в документе.

Правительство Перу подчеркнуло, что крайне важно обеспечить беспрепятственный пропуск в безопасных условиях для тех, кто решил покинуть Афганистан.

В сообщении отмечается, что Перу озабочено событиями в стране и призывают лиц, находящихся у власти, защитить жизни мирных граждан и обеспечить урегулирование ситуации с помощью диалога.

Perú expresa preocupación por Afganistán y pide respetar los derechos humanos. https://t.co/aHzwvs2r6J — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 29, 2021

Правительство добавило, что осуждает любые формы терроризма и требует безоговорочного уважения прав и основных свобод населения Афганистана и иностранных лиц, находящихся на территории государства, в особенности женщин, детей и меньшинств.

Латинская Америка идет на помощь

Ранее Мексика, Коста-Рика, Чили, Эквадор и Колумбия объявили о готовности принять афганских беженцев, в первую очередь женщин, положение которых при талибах стало поводом для беспокойства всего мирового сообщества.

Боевики движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) 15 августа установили полный контроль над Афганистаном, взяв под контроль столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент Ашраф Гани покинул страну.

Талибы ранее объявили о крайнем сроке вывоза людей из Афганистана. Они начнут препятствовать эвакуации после 31 августа 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.