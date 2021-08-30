Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 августа 18:13
18:10
Политика
В США назвали единственный шанс остановить «Северный поток — 2»
18:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова озадачила фанатов любимым завтраком с жареной картошкой
18:09
Общество
Поклонники Marvel взбудоражены возможным выходом трейлера сериала «Соколиный глаз»
18:08
Происшествия
Мужчина пострадал при взрыве аэрозольного баллончика в Новороссийске
18:07
Шоу-бизнес
Жанна Эппле считает безденежье самым эффективным «воспитателем» для детей
18:06
Общество
Евгений Миронов прервал спектакль «Горбачев» из-за некультурного поведения красноярцев
18:05
Шоу-бизнес
Митя Фомин не сдержал слез после смерти любимого питомца
18:04
Шоу-бизнес
Катерина Шпица показала редкое архивное фото отца-шахтера
18:04
Спорт
Паралимпиец из Украины отказался делать общее фото с россиянами
18:03
Экономика
Газовые котировки в Европе впервые в истории поднялись выше 600 долларов
Все новости

Перу объявило, что готово принять беженцев из Афганистана
Весь мир
Перу объявило, что готово принять беженцев из Афганистана
Global Look Press  /  Manish Rajput | SOPA Images / Keystone Press Agency

Лима, 30 августа. Правительство Перу объявило о готовности принять семьи афганских беженцев, находящихся в уязвимом положении. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

Как заявлено в официальном документе, Перу присоединяется к призыву генерального секретаря ООН об оказании неотложной гуманитарной помощи жителям Афганистана.

«Мы выражаем готовность работать со специальными агентствами ООН и международным сообществом с целью принять афганские семьи, которые находятся в уязвимом положении», — говорится в документе.

Правительство Перу подчеркнуло, что крайне важно обеспечить беспрепятственный пропуск в безопасных условиях для тех, кто решил покинуть Афганистан.

В сообщении отмечается, что Перу озабочено событиями в стране и призывают лиц, находящихся у власти, защитить жизни мирных граждан и обеспечить урегулирование ситуации с помощью диалога.

Правительство добавило, что осуждает любые формы терроризма и требует безоговорочного уважения прав и основных свобод населения Афганистана и иностранных лиц, находящихся на территории государства, в особенности женщин, детей и меньшинств.

Латинская Америка идет на помощь

Ранее Мексика, Коста-Рика, Чили, Эквадор и Колумбия объявили о готовности принять афганских беженцев, в первую очередь женщин, положение которых при талибах стало поводом для беспокойства всего мирового сообщества.

Боевики движения «Талибан»1  (организация признана террористической и запрещена в РФ) 15 августа установили полный контроль над Афганистаном, взяв под контроль столицу Кабул без какого-либо сопротивления, после того как президент Ашраф Гани покинул страну.

Талибы ранее объявили о крайнем сроке вывоза людей из Афганистана. Они начнут препятствовать эвакуации после 31 августа 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Перу объявило, что готово принять беженцев из Афганистана
беженцы афганистан перу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru