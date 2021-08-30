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Ольга Зарубина потеряла «ребеночка» незадолго до дня рождения
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина потеряла «ребеночка» незадолго до дня рождения
wikipedia.org  /  Александр Гурешов / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 августа. Звезда советской эстрады Ольга Зарубина поделилась переживаниями из-за утраты. Артистка встретила день рождения с тяжелом состоянии из-за потери любимого питомца.

Исполнительнице хита «На теплоходе музыка играет» Ольге Зарубиной исполнилось 63 года 29 августа. Однако праздничная дата не смогла поднять настроение артистке, ведь недавно она потеряла питомца. Как оказалось, собака по прозвищу Бакс ушла из жизни всего за пять дней до дня рождения хозяйки.

«Самый тяжелый день в моей жизни. Я плачу и не могу остановиться. Не стало моего любимого ребеночка Бакса. Когда это происходит у тебя на глазах, то это совсем невыносимо», — поделилась певица в беседе с корреспондентом издания «Собеседник».

Зарубина долгое время заботилась о любимом питомце. Артистка рассказала, что нашла Бакса еще щенком в одном из американских районов. Пес не сразу привык к новой хозяйке и подружился с ней лишь со временем. Однако певица так привязалась к питомцу, что даже взяла его с собой в Россию, когда возвращалась на родину для постоянного проживания. Зарубина отметила, что Бакс был очень преданным и верным своей хозяйке.

Недавно Сергей Безруков поделился воспоминаниями об утрате сына первой жены. Артист рассказал, как пытался справиться с переживаниями.

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