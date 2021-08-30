Подросток погиб от отравления парами газа в Смоленске

Смоленск, 30 августа. В детском доме в Смоленской области несовершеннолетняя погибла, отравившись угарным газом.

Инцидент произошел в ночь на 30 августа. На сайте регионального СК сообщается, что две несовершеннолетние воспитанницы Сафоновского детского дома надышались парами угарного газа. В итоге 12-летняя девочка умерла, ее 16-летняя подруга была вовремя госпитализирована и в данный момент находится в больнице под чутким присмотром врачей.

«В связи с этим прокурором области дано поручение провести проверку деятельности данного дома-школы. Результаты проверки и ход расследования уголовного дела находятся на контроле у прокурора области», — отмечают в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка по факту халатности должностных лиц детского дома.