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Минюст включил в перечень нежелательных организации евангелистов из Латвии и Украины

  /   Обновлено: 30 августа 2021 18:03
Общество
Минюст включил в перечень нежелательных организации евангелистов из Латвии и Украины
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 30 августа. Минюст РФ включил в перечень нежелательных четыре организации евангелистов из Латвии и с Украины. Они попали в такой список, так как их деятельность угрожает безопасности страны.

Теперь нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, в противном случае их учредителям грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее Министерство юстиции России объяснило, что телеканал «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) был включен в реестр вследствие зарубежного финансирования организации. ЕС перечислил изданию 130 тысяч евро, также телеканал получал опосредованное финансирование из-за рубежа.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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украина литва минюст нежелательные организации
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