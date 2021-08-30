Минюст включил в перечень нежелательных организации евангелистов из Латвии и Украины

Москва, 30 августа. Минюст РФ включил в перечень нежелательных четыре организации евангелистов из Латвии и с Украины. Они попали в такой список, так как их деятельность угрожает безопасности страны.

Теперь нежелательные организации должны прекратить свою деятельность в стране, в противном случае их учредителям грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее Министерство юстиции России объяснило, что телеканал «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) был включен в реестр вследствие зарубежного финансирования организации. ЕС перечислил изданию 130 тысяч евро, также телеканал получал опосредованное финансирование из-за рубежа.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.