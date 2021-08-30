Политсоветник Маркелов предрек серию терактов на территории США

Американское правительство могло вступить в тайный сговор с новоиспеченным руководством Афганистана. Таким мнением в беседе с ФАН поделился политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов групп» Сергей Маркелов.

Собеседник прокомментировал заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что после вывода войск из Афганистана резко возросло число новых атак на США, похожих на трагедию 11 сентября 2001 года.

«Американцы не просто так внезапно ушли из Афганистана. Уже проскочила информация о том, что директор ЦРУ пошептался с руководством «Талибан»1 (экстремистская организация, запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Мы можем допустить, что Белый дом каким-то образом договорился с новым потенциальным правительством Афганистана в «Талибан» о том, что они будут гарантировать безопасность американцев, по крайней мере на территории США», — сообщил эксперт.

Сергей Маркелов отметил, что американцы стали заложниками ситуации, созданной собственными руками.

«К сожалению, мы живем в мире двойных стандартов. Поскольку со стопроцентной вероятностью эти договоренности не на бумаге, а на словах, то, естественно, слово можно дать, можно забрать. Между тем американцам нужно выполнять обязательства по выводу войск. Однако в то же время они понимают, что создают очередной очаг угроз в виде нового руководства Афганистана», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Он добавил, что при таких шатких договоренностях над Соединенными Штатами нависла вполне реальная угроза.

«Может ли быть какое-то грандиозное нападение этих среднеазиатских ребят в стиле 11 сентября на США? Думаю, скорее всего, нет. Однако могут начать какие-то ответные действия в виде небольших терактов с привлечением индивидуальных террористов. Все только начинается. Безусловно, американцы днем и ночью думают о том, что будет дальше», — подытожил политсоветник.

Ранее стало известно о том, что аэропорт Кабула перейдет под контроль «Талибана» после вывода американских войск. Часть комплекса в настоящий момент уже находится под контролем боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.