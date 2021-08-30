Киркоров объяснил, зачем купил дом на курорте в Греции

Афины, 30 августа. Музыкант Филипп Киркоров стал владельцем роскошной виллы в Греции. Артист похвастался дорогостоящей покупкой и рассказал, почему решился на приобретение дома.

Король российской эстрады Филипп Киркоров закончил путешествие по греческим островам. Вероятно, артист не захотел расставаться с курортом после отпуска и приобрел там недвижимость. Недавно музыкант побеседовал с корреспондентами канала НТВ и похвастался покупкой особняка. Киркоров объяснил, почему решил стать владельцем собственной виллы в Греции.

«Я решил, что пора. 15 лет туда езжу, неудобно быть на иждивении у друга», — объяснил артист.

Роскошная вилла расположена на острове Крит. По оценкам журналистов канала, ее стоимость оценивается в 10 млн евро или 870 млн рублей. Артист также похвастался отделкой дома. Новый особняк исполнителя включает в себя всего несколько просторных комнат. Дизайн выполнен в белых тонах и включает в себя ряд душевых и спален, «все очень сексуально». Тем не менее, Киркоров не планирует обосноваться на островах на постоянной основе.

Недавно Киркоров удивил фанатов совместным фото с певицей Дженнифер Лопес. Звезды встретились на вечеринке модного дома Dolce&Gabbana в Венеции.