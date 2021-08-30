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Отряды сопротивления Панджшера заявили, что переговоры с талибами «идут хорошо»

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:30
Армия
Отряды сопротивления Панджшера заявили, что переговоры с талибами «идут хорошо»
Global Look Press  /  ONSC/dpa

Кабул, 30 августа. Отряды афганского сопротивления в Панджшере готовы сотрудничать и продолжают переговоры с членами движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

По словам представителя ополченцев Фахима Дашти, у сторон дела «идут хорошо». Силы сопротивления готовы к сотрудничеству, но только когда будет достигнуто принципиальное соглашение с боевиками, передает ТАСС.

«Мы будем готовы сотрудничать со всеми странами региона в двустороннем или многостороннем формате, зависит от них», — уточнил Дашти.

Он добавил, что сейчас ополченцы не ведут переговоры с США и европейскими странами по вопросам борьбы с талибами. Отряды сопротивления ждут, что сначала Запад повлияет на террористов, чтобы можно было разрешить имеющиеся противоречия.

Ранее талибы выразили свое осуждение американским военным за нанесение ракетных ударов в столице Афганистана. Войска США открыли огонь по жилому дому в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибы панджшер
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