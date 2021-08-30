Лак для волос — незаменимое бьюти-средство наших мам и бабушек, фиксирующее укладку намертво — уходит в прошлое. Идеальные волосок к волоску прически все менее актуальны. В моде больше начинает преобладать если не естественность, то хотя бы иллюзия естественности и легкой небрежности. Добиться такого эффекта и при этом выглядеть стильно и ухоженно можно с помощью инновационных бьюти-средств.

Одним из самых популярных в последнее время стала пудра для укладки волос. В этой статье мы поближе познакомимся с бьюти-новинкой, разберемся, кому такое средство подойдет и какие задачи оно решает. В конце по традиции вас ждет рейтинг лучших пудр по версии ФАН.

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Магическая пыльца

Выражение «припудрить носик» знают все, что бы оно ни значило. Но услышав впервые про пудру для волос, многие удивятся. Однако едва появившись на рынке, новое средство быстро завоевало заслуженную популярность. Что собой представляет стайлинг-пудра? Это мельчайший порошок белого цвета, не имеющий запаха. Получают его из диоксида кремния, у частиц которого острые края. С помощью них пудра крепится к волосам, обеспечивая необходимую фиксацию.

Кроме того, в состав средства входит вода, глицерин, натуральные масла. Благодаря этому оно не только фиксирует, но и моделирует, придает объем. А еще защищает от влаги и других внешних воздействий, помогает справиться с выделением кожного сала, нейтрализуя его. Таким образом, это нечто среднее межу сухим шампунем и муссом для фиксации.

Кому подойдет стайлинг-пудра?

В первую очередь средство для объема подойдет обладательницам тонких волос, которые, как правило, сложно укладываются и нередко теряют в объеме в течение дня. Лак, даже самый современный, фиксирует слишком сильно, и это заметно. Плюс волосы становятся неприятно липкими. Изменить и как-то освежить такую укладку уже не получится. Новинка бьюти-индустрии в виде порошка в этом случае будет как нельзя кстати. Именно она поможет сделать укладку максимально естественной и объемной.

Как правило, к пудре прибегают тогда, когда нужно усилить объем у корней. Но она отлично работает и по всей длине. В целом, это поистине универсальное средство. Оно поддержит и укладку, и прическу. Модную некогда бабетту сейчас уже мало кто носит, но вот актуальные объемные косы как раз для него. Порошок наносят на уже готовое плетение и слегка растягивают волосы. Объем и легкая фиксация такой прическе только кстати.

Нужна ли пудра обладательницам коротких стрижек? Однозначно нужна! Такое средство для коротких стрижек незаменимо. Ведь и в этом случае фиксация и объем лишними не будут. Стайлинг-пудру нужно нанести на кончики и таким образом сделать акцент на прядях, придать укладке легкую небрежность, освежить прическу после того, как вы сняли головной убор (в холодное время года). При этом волосы не склеиваются, что неизбежно при использовании воска или лака.

Как использовать стайлинг-пудру?

В большинстве случаев средство выпускается во флаконах, из которых его можно вытряхнуть на руки или сразу на волосы. В таком виде оно расходуется очень экономно. Бывают варианты и в виде спрея, который можно распылять прямо на голову.

Бьюти-эксперты не советуют брать сразу много пудры при моделировании прически. При небольшом количестве результат будет намного лучше. Слишком большое количество порошка будет заметно на голове и одежде.

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Как нанести стайлинг-пудру:

Вытряхните немного порошка на руки, после чего нанесите его на корни, аккуратно приподняв волосы.

Немного помассируйте кожу головы, чтобы средство распределилось равномерно.

Порошок в прямом смысле «растворится» в волосах, станет незаметным, при этом вы сразу увидите эффект, который будет держаться в течение нескольких часов.

Чтобы использовать средство по всей длине, возьмите немного порошка на руку и распределите по прядям.

Чтобы придать объем готовым косам, наносите пудру прямо на них, после чего немного растяните плетение. Коса станет толще и объемнее, при этом не будет «распушаться».

Преимущества пудры для укладки

Чтобы подвести итог, давайте посмотрим, чем пудра отличается от прочих средств для укладки и объема: лака, воска, мусса.

Средство очень экономично, его действительно не нужно очень много. При правильном использовании стандартного флакона хватит примерно на полгода.

Быстрый, заметный и стойкий эффект.

Флакон можно носить с собой, брать в поездки ― словом, идеальное средство, чтобы быстро освежить прическу.

Средство не надо вычесывать, оно незаметно на волосах и спокойно смывается шампунем.

Стайлинг-пудры не имеют запаха, поэтому не будут перебивать аромат ваших духов, а также подойдут аллергикам и тем, кто совсем не переносит парфюмированные отдушки.

Рейтинг лучших пудр для укладки и придания объема по версии ФАН

Estel Professional Haute Couture Moire

prt scr Яндекс.Маркет /

Пудра для укладки волос надежно и стойко фиксирует, обеспечивает защиту от перепадов температур, которая так часто бывает в холодное время года. Состав пудры таков, что она помогает сохранять влагу и не высушивает волосы, выравнивает кутикулу, работает как антистатик.

Средняя стоимость: 386 рублей

Taft стайлинг-пудра

prt scr Яндекс.Маркет /

Стайлинг-пудра для всех типов волос. Экономичный расход, стойкая фиксация, естественный вид укладки. Не утяжеляет и не склеивает волосы, снимает статическое электричество. Легко смывается любым шампунем.

Средняя стоимость: 184 рубля.

Пудра для укладки и объема WHITE

prt scr Яндекс.Маркет /

Стайлинг-пудра для укладки отлично работает на короткой и средней длине. Делает волос более плотным и фиксирует его, сохраняя при этом естественную подвижность. Одновременно работает как сухой шампунь, матирует волосы, склонные к жирному блеску. Пудру можно использовать без расчески, утюжков и фена. Растительные экстракты в составе обладают укрепляющим эффектом.

Средняя стоимость: 425 рублей.

RedOne Пудра для объема с матовым эффектом Powder Cloud

prt scr Яндекс.Маркет /

Роскошный, естественный объем без склеивания. Пудра средней фиксации оставляет укладку подвижной, а волосы гладкими и ухоженными.

Средняя стоимость: 846 рублей.

Nexprof Стайлинг-пудра 3D Volume boost up powder

prt scr Яндекс.Маркет /

3D стайлинг-пудра для укладки и придания естественного объема. Пудра отлично работает как с прямыми, так и с волнистыми волосами. Сильная фиксация позволяет использовать средство при любых погодных условиях. Используя пудру, прическу можно поправлять в течение дня: достаточно просто немного взлохматить волосы руками. Средство незаменимо в холодное время года, если вы носите головной убор. Укладка под шапкой может потерять воздушность или примяться. Пудра освежит вашу укладку всего за несколько минут без всякой расчески.

Средняя стоимость: 241 рубль.

American Crew Пудра Boost Powder для придания объема

prt scr Яндекс.Маркет /

Мужская пудра для придания укладке объема. Отлично работает с тонкими, вьющимися и непослушными волосами. Хорошо фиксирует, при этом не пересушивает, сохраняя естественное увлажнение. Пудру можно комбинировать с другими средствами для укладки, а можно использовать самостоятельно.

Средняя стоимость: 799 рублей.

Estel Professional Alpha Homme Пудра для создания объема сильная фиксация

prt scr Яндекс.Маркет /

Еще один вариант для мужчин. Пудра придает прикорневой объем и сохраняет укладку в первоначальном виде, защищая ее от перепадов температур и механического воздействия. Растворяясь на волосах, остается абсолютно незаметной в течение дня. Отлично смывается обычным шампунем, не требует применения других бьюти-средств.

Средняя стоимость: 380 рублей.

Kapous Professional пудра для создания объема Volumetrick

prt scr Яндекс.Маркет /

Стайлинг-средство для создания объема и фиксации укладки. Эффективно на ломких, тонких, поврежденных волосах. Матирует и придает ухоженный вид волосам, имеющим склонность к жирному блеску и быстрому загрязнению. Сильная фиксация обеспечит красивую укладку в течение всего дня. Не нужно использовать дополнительно лак и любые другие средства для укладки.

Средняя стоимость: 475 рублей.

Indola пудра Innova #3 Texture Volumising моделирующая

prt scr Яндекс.Маркет /

Моделирующее средство отлично работает на волосах любой длины, как длинных, так и коротких. Ненавязчивый, легкий аромат сделает применение приятным, но не будет спорить с духами. Пудра не осыпается и не оставляет следов на темных волосах и одежде. Средство придаст укладке завершенность и оставит возможность впоследствии слегка изменить и освежить ее. Пудра комплексного воздействия, которая не только фиксирует и придает объем, но и защищает от обезвоживания, перепадов температур, пыли и других негативных факторов.

Средняя стоимость: 520 рублей.

OSiS+ пудра Dust it матирующая для легкой фиксации

prt scr Яндекс.Маркет /

Стайлинг-средство для всех типов волос, в том числе сухих. Моделирует укладку, придает объем, при этом мягко фиксирует, сохраняя естественный вид прически. Один раз нанеся пудру, можно менять укладку в течение дня, просто взбив волосы руками. Не нуждается в расческе и других стайл-средствах. Легко смывается шампунем, не оставляет следов, не липнет, не раздражает интенсивным ароматом.

Средняя стоимость: 975 рублей.