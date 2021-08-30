Нужно исключить пожары: саратовцам продлили запрет на посещение лесов

Саратов, 30 августа. Региональный министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин издал приказ, запрещающий жителям региона посещать леса. Запрет будет действовать до 20 сентября.



Жителям области запрещают посещать лесные массивы из-за опасности пожаров. За лето в регионе выгорели десятки гектаров леса.

«Это логичная мера, пожары нужно исключить. В области сохраняется достаточно жаркая погода, ожидаются лишь кратковременные дожди. Один непотушенный костер может стать причиной большой беды, запрет на посещение лесов уменьшит ее вероятность», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее суд оставил в силе приговор экс-главе саратовского ГУ МЧС Качеву. Его обвиняли в превышении должностных полномочий при заключении госконтрактов.