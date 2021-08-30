Жизневский, Нужный и Паль сыграли в благотворительном матче в поддержку фонда Хабенского

Москва, 30 августа. Известные актеры и режиссеры приняли участие в благотворительном футбольном матче, который проходил для сбора средств в пользу подопечных фонда артиста Константина Хабенского.

На поле вышли звезда сериала «Толя-робот» Александр Паль, исполнитель главной роли в экранизации российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» Тихон Жизневский, звезда военной драмы «Т-34» Виктор Добронравов. К ним присоединились телеведущий Дмитрий Хрусталев и автор комедии «Я худею» Алексей Нужный. Фотографии с мероприятия опубликовал на своей странице один из участников турнира.

Матч прошел в рамках предстоящего фестиваля Patriki Film Festival, программа которого должна стартовать в октябре. Звездный матч завершился со счетом 6:6.

Ранее значительное вложение в фонд сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. В московской штаб-квартире Русского географического общества (РГО) прошел аукцион под названием «Творчество ради жизни». На нем были проданы некоторые работы министра, общей стоимостью 40 миллионов рублей. Все средства были направлены в фонд Константина Хабенского. На вырученные средства была оказана помощь 23 детям и молодым взрослым.