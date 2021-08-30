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Главный врач больницы в Коммунарке объяснил важность вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 30 августа 2021 17:17
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке объяснил важность вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Ханты-Мансийск, 30 августа. Вакцинация от коронавирусной инфекции способствует снижению вероятности летального исхода при COVID-19, на что указывают данные медицинской статистики.

Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции способен в значительной степени увеличить вероятность летального исхода. Об этом заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в ходе встречи со студентами Ханты-Мансийской государственной медицинской академии.

«Если посмотреть тот процент вакцинации, который есть, то мы понимаем, что объяснение высокой летальности лежит во многом в этом», — объяснил он.

Согласно приведенной Проценко статистике, летальность среди невакцинированных пациентов в четыре раза выше, чем у прошедших процедуру. При этом врач подчеркнул, что в некоторых случаях даже вакцинированные могут попадать в реанимацию, однако обычно это связано не с поражением легких, а с болезнями сердца, вызванными возрастом.

Вакцинация — эффективный способ профилактики заражения коронавирусной инфекцией. В России применяются препараты, доказавшие свою эффективность и безопасность. Как сообщалось ранее, прохождение данной процедуры также способствует улучшению состояния пациентов, страдающих от постковидного синдрома.

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вакцинация коронавирус летальность денис проценко
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