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Источники сообщают о готовности боевиков из Идлиба к примирению с властями Сирии
Весь мир
Источники сообщают о готовности боевиков из Идлиба к примирению с властями Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Дамаск, 30 августа. Представители группировки «Дивизия аль-Хамза», считающейся элитным подразделением протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА), провели переговоры с российскими военнослужащими. Об этом сообщают местные источники.

По имеющимся данным, переговоры состоялись на севере провинции Алеппо и продлились несколько минут. При этом организованы они были накануне объявления руководства группировки о выходе из состава объединения «Азм», образованного в середине июля из крупнейших формирований региона.

Аналогичное заявление сделали и другие члены структуры — дивизия «Султан Сулейман Шах» и бригада «Сукур аш-Шамаль». Причинами своего решения покинуть союз они называли отсутствие четких механизмов управления в объединении, а также нежелание выполнять некоторые поставленные перед ними задачи. Впрочем, уже на следующий день, после переговоров с Салимом Ижрисом — «министром обороны» так называемого «временного правительства Сирии», подконтрольного туркам — группировки отозвали свое решение.

Несмотря то, что пока боевики «Дивизии аль-Хамза» остаются в структуре, этот случай можно назвать весьма показательным. Не исключено, что успешные переговоры правительственных сил и вооруженных группировок в провинции Деръа на юге Сирии при посредничестве российских военных заставляют даже верные Анкаре формирования задуматься о примирении с Дамаском.

Источники сообщают о готовности боевиков из Идлиба к примирению с властями Сирии
Федеральное агентство новостей  / Сергей Среда / Алексей Буров

Напомним, в конце июля в Деръа обострилась обстановка из-за захвата местными боевиками Деръа аль-Балад — района на юге административного центра провинции. Причиной для эскалации стал разгул бандитизма в городе, следствием которого оказались аресты подозреваемых в грабежах, убийствах и похищениях людей.

В ответ на рейды представители местной «оппозиции» подняли бунт — в городе начались нападения на блокпосты Сирийской Арабской Армии, а также перестрелки. Впоследствии к вооруженным группировкам, назвавшим себя «Центральным комитетом провинции Деръа», присоединились спящие ячейки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Сирийским правительственным силам удалось купировать угрозу, взяв Деръа аль-Балад в кольцо. Впоследствии начались переговоры военнослужащих и боевиков, посредником в которых выступил российский Центр по примирению враждующих сторон. Результатом диалога стало соглашение о прекращении огня в охваченных бунтом районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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