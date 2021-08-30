«Зенит» заинтересован в трансфере голкипера Станислава Крицюка

Санкт-Петербург, 30 августа. Вратарь португальского «Жил Висенте» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в РПЛ.

Португальский журналист Педро Сепульведа в Twitter-аккаунте сообщил, что 30-летний голкипер Станислав Крицюк близок к возвращению в чемпионат России. По его информации, вратарь перейдет в петербургский «Зенит». Сумма трансфера составит 2 миллиона евро, пишет RT. Более того, в сделку будут включены различные бонусы. В «Зените» пока не подтверждали, что ведут переговоры о переходе Крицюка.

С 2016 по 2020 год голкипер выступал за «Краснодар». В составе «быков» Крицюк провел 72 матча, в 33 из которых оставил ворота команды в неприкосновенности. Контракт голкипера с «Жил Висенте» действует до июня 2024 года.

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