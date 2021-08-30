Дмитрий Тарасов посвятил свой первый за три года гол «беременному малышу»

Москва, 30 августа. Полузащитник Дмитрий Тарасов успешно сыграл за клуб «Велес» в матче с «Акроном» в рамках ФНЛ. Спортсмен забил первый гол в составе команды и поделился впечатлениями.

Матч между командами «Велес» и «Акрон» из Тольятти состоялся в восьмом туре первенства ФНЛ. Нападающий Дмитрий Тарасов играет за московский клуб с сезона 2021/2022, и лишь в этой игре спортсмену удалось забить гол в ворота соперника. Стоит отметить, успешный удар стал первым за три года в карьере футболиста. Позднее взволнованный Тарасов поделился впечатлениями от игры и объяснил, кому был посвящен гол.

«Я хотел посвятить гол своей жене и будущему беременному малышу, поэтому сразу стал искать мяч», — признался футболист.

Вероятно, Тарасов был переполнен эмоциями не только потому, что забил гол впервые за три года, но и спас команду от поражения. Благодаря нападающему игра завершилась со счетом 1:1. Тарасов совершил удар головой с подачи углового. В последний раз спортсмену удалось забить гол лишь в далеком 2018 году — в тот период футболист играл еще за клуб «Локомотив». Удар произошел в рамках РПЛ против команды «Динамо» на выездной игре.

В настоящий момент Тарасов с нетерпением ожидает рождения третьего ребенка в браке с моделью Анастасией Костенко. Предыдущей супругой спортсмена была телеведущая Ольга Бузова. Кроме того, футболист воспитывает дочь от модели Оксаны Пономаренко.

Недавно Тарасов сообщил, как готовится назвать ребенка. Спортсмен также объяснил, как относится к ответственности за будущего малыша.