Традиционно «гвардейскими» в российской армии называют лучшие подразделения: высоко профессиональные, укомплектованные, идеально обученные, готовые к выполнению сложных, специальных заданий. Таких частей в настоящее время в армии России более 100.

В начале осени военнослужащие гвардейских «полков» отмечают профессиональный праздник. Когда появился День российской гвардии, каковы его традиции, читайте в обзоре ФАН.

Как возник День российской национальной гвардии

Праздничная дата была установлена президентом России в 2000 году. Согласно указу, торжественной признана дата 2 сентября, а с 2006 года она внесена в календарь профессиональных праздников и памятных дней ВС РФ.

Выбор даты не был случайным. 2 сентября 1700 года в официальных документах впервые был использован термин «лейб-гвардия» по отношению к Преображенскому и Семеновскому полкам, которые стали первыми гвардейскими подразделениями в российской истории. Созданные Петром I, это были элитные воинские дивизионы, отборные части, на долгие годы ставшие кузницей российских офицеров.

В их обучении, обмундировании и службе государь принимал личное участие. А в 1722 году гвардейцам были дарованы значительные привилегии в сравнении с армейскими военнослужащими. Согласно Табелю о рангах, утвержденному Петром I, звание офицера гвардии превосходило таковое в обычной армии на два чина. Гвардейцы носили особую форму и имели собственные знаки отличия. Долгое время в эти части принимали юношей лишь привилегированных сословий.

Федеральное агентство новостей /

Российская гвардия в советскую эпоху

Элитные части не только принимали участие в боевых сражениях, но и выполняли функцию охраны императора, а потому были задействованы во всех госпереворотах XVIII-XIX веков. В советской России они были упразднены уже в 1918 году. А спустя годы созданы вновь, в период Великой Отечественной войны. Они утратили статус дивизионов, приближенных к власти, и приобрели совершенно иное значение.

Впервые в советский период гвардейскими были названы боевые дивизии, которые отличились на полях сражений особым героизмом, беспрецедентными подвигами. Указ о присвоении четырем стрелковым дивизиям гвардейских званий подписал лично Иосиф Сталин. Их военнослужащие получали особый нагрудный знак, утвержденный в 1942 году, а само подразделение — гвардейское знамя.

В военный период этим почетным статусом были наделены целые части, крупные и малые боевые формирования. За отвагу и героизм, проявленные в боях, таковыми признаны:

11 общевойсковых армий;

шесть танковых армий;

более 70 авиационных, танковых, кавалерийских корпусов;

свыше 400 бригад и дивизий;

более 50 боевых катеров и кораблей.

В дальнейшем этот статус сохранялся за воинским подразделением, но в мирное время никогда более не присваивался. Исключением, уже в современной истории, стало присвоение в 2005 году звания «гвардейский» 45-му отдельному полку спецназначения ВДВ России. Его бойцы заслужили этот титул при выполнении тактических задач в регионе Северного Кавказа.

Пресс-служба Росгвардии /

2 сентября — День российский гвардии

Учреждением памятной даты была восстановлена преемственность поколений в российской армии и отдана дань ее традициям. Указ об учреждении праздника был подписан к 300-летию создания лейб-гвардии, что стало знаковым событием для российских военнослужащих.

В настоящее время почетный статус носят более 100 воинских соединений ВС России, среди которых все боевые компоненты ВДВ, а это военнослужащие десантно-штурмовых, горных, парашютно-десантных войск. Статус «гвардейских» носят дивизии и бригады:

Кантемировская танковая;

Таманская мотострелковая;

Севастопольская мотострелковая и другие.

2 сентября в этих подразделениях проходят торжественные собрания. Военнослужащие принимают поздравления от Верховного главнокомандующего ВС, министра обороны России. В этот день торжественно присваивают очередные воинские звания и вручают заслуженные награды.

День российской гвардии не соотносится с Днем войск Нацгвардии России. Последняя была создана указом Президента России в 2016 году, и ее сотрудники отмечают профессиональный праздник 27 марта.